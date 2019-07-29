Власти Петербурга планируют направить 2 млрд рублей на строительство школы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют направить более 2 млрд рублей на строительство школы в Выборгском районе Петербурга. Конкурс на проведение работ объявил городской комитет по государственному заказу на сайте госзакупок.

"Конкурс на выполнение работ по строительству объекта начального и среднего общего образования на 1 тыс. 600 мест по адресу: Санкт-Петербург, Пригородный, участок 415, включая разработку проектной документации, начальная цена - 2 млрд 74 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Школа должна быть построена к июлю 2021 года. Пригородный - территориальная зона в муниципальном образовании Парголово, входит в состав Выборгского района Санкт-Петербурга.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечал, что городу потребуется 309 млрд рублей, чтобы ликвидировать дефицит детских садов, школ и медучреждений до 2024 года. По его словам, в течение этого времени Петербургу дополнительно потребуются 84 школы. На начало 2019 года, как отмечал Беглов, в школах Петербурга не хватало 27 тыс.