Менее 15% отказов Сбербанка в кредитах застройщикам связаны с финансовой неустойчивостью

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Менее 15% отказов и приостановления рассмотрения заявок на проектное финансирование строительства жилья в Сбербанке связаны с финансовой неустойчивостью проектов или неисполнением обязательств застройщиков перед клиентами. Об этом ТАСС сообщила в понедельник управляющий директор - начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

Она уточнила, что всего с начала года банк приостановил рассмотрение или выдал отказы по 400 заявкам на проектное финансирование. В это число также вошли случаи, когда застройщик сам отказался от реализации одобренной сделки, в основном из-за того, что соответствует критериям, позволяющим завершать начатые объекты по старой схеме привлечения средств дольщиков.

"В 65% случаев работа приостанавливается из-за непредоставления пакета документов клиентами. С высокой вероятностью работу над рядом приостановленных сделок мы возобновим: по каким-то проектам уточняются технико-экономические показатели или необходимы корректировки в исходно-разрешительной документации, в ряде случаев клиент решил поменять проект или пока не предоставил необходимые документы. Если говорить про заявки, по которым банком принято решение об отказе, то причины, как правило, в том, что застройщики - инициаторы данных заявок - ранее систематически не выполняли свои обязательства перед дольщиками, или это проекты с недостаточной устойчивостью. Но в общей статистике отказов и приостановлений доля случаев, связанных с неустойчивостью проекта или недобросовестностью застройщика составляет менее 15%", - сказала Назарова.

По ее словам, всего с начала года до середины июля Сбербанк одобрил 317 заявок на кредитование жилья, в том числе 253 - с применением счетов эскроу с лимитом 308 млрд рублей. Жилая площадь, которая строится по одобренным проектам с эскроу, составляет 5,6 млн кв. м или 483 дома, уточнила Назарова. Наибольшее число одобренных заявок банка зафиксировано в Москве и Московской области, а также в Свердловской области.

Сейчас банк рассматривает 193 заявки, в том числе 167 с применением счетов эскроу на сумму 355 млрд рублей. В рамках рассматриваемых сделок планируется построить 358 домов площадью 4,6 млн кв. м, добавила Назарова. Наибольшее число рассматриваемых заявок на кредитование по проектам Москвы, Московской и Тюменской области.

Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, Сбербанк начал кредитовать застройщиков по новой модели с апреля 2018 года. За это время банк одобрил 320 сделок кредитования с эскроу более чем на 360 млрд рублей. Кредитная документация подписана почти по 60% одобренных сделок. По одобренным проектам строится около 600 домов площадью 6,5 млн кв. м. Всего за это время открыто более 3700 счетов эскроу, привлечено около 8,4 млрд рублей. При этом раскрыто чуть более 100 счетов на сумму почти 200 млн рублей.

О нацпроекте

Изменение системы финансирования жилищного строительства осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.