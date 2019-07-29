Более 50% введенного в эксплуатацию жилья в январе-июле 2019 года пришлось на ИЖС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья в России в первом полугодии 2019 года составила 52%, сообщается на сайте Росстата.

"В I полугодии 2019 года индивидуальными застройщиками введено [в эксплуатацию] 114,1 тыс. жилых домов общей площадью 15,6 млн кв. м, что составило 102,5% к I полугодию 2018 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительства жилья составила в целом по России - 52,0%", - говорится в сообщении.

В материалах также указано, что в трех регионах - Карачаево-Черкесии, Магаданской области и Еврейской автономной области - на ИЖС пришелся весь объем завершенного строительства. Еще в семи субъектах доля ИЖС в общем объеме колеблется от 91,3% до 99,8%. Такие показатели характерны для Республики Алтай, Кабардино-Балкарии, Чечни, Забайкальского и Камчатского краев, Белгородской и Мурманской областей.

Всего в первом полугодии в России ввели в эксплуатацию 398,4 тыс. квартир площадью 30,1 млн кв. м, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Около половины этого жилья построено в 12 субъектах РФ. "Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11,9% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве - 7,5%, Краснодарском крае - 6,0%, Республике Татарстан - 4,7%, Ленинградской области - 4,4%, Ростовской области - 4,0%, Республике Башкортостан - 3,3%, Свердловской области - 2,3%, Нижегородской и Новосибирской областях - по 2,2%, Санкт-Петербурге - 2,0%, Белгородской области - 1,7%", - отмечается на сайте.

При этом в Санкт-Петербурге объем ввода в эксплуатацию сократился на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в Ленинградской области - на 22,8%, в Московской - на 8,4% и в Свердловской - на 8%.

Увеличение объемов вводимого в эксплуатацию жилья является ключевой целью нацпроекта "Жилье и городская среда". В конце 2024 года ежегодный объем ввода должен составлять 120 млн кв. м. Улучшить жилищные условия к этому времени, как ожидается, смогут 5 млн семей ежегодно. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.