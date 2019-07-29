Вопрос о компенсационных квартирах обманутым дольщикам могут обсудить в Госдуме осенью

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Возможность компенсаций обманутым дольщикам готового жилья вместо их недостроенных домов может быть рассмотрена в Госдуме в осеннюю сессию. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в аппарате вице-премьера Виталия Мутко.

"Поручено проработать вопрос заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, в том числе - Минстрою. Будем стараться успеть внести инициативу в осеннюю сессию", - сказали в аппарате вице-премьера.

Виталий Мутко поручил разработать механизм выделения обманутым дольщикам компенсационных квартир в готовых домах или новостройках высокой степени готовности взамен купленных в долгостроях.

Как прокомментировали, в свою очередь, в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства, "фонд оперативно обеспечит выполнение любого поручения по всем вопросам совершенствования механизма защиты и восстановления прав и законных интересов дольщиков".

Ранее также было объявлено о нововведении, в соответствии с которым Фонд защиты прав дольщиков может предложить участникам строительства финансовую компенсацию. Согласно проекту постановления правительства, фонд может принять решение о нецелесообразности достройки, если по результатам экспертиз на нее потребуется более трех лет.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был создан в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.