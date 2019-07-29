Цена самой дорогой однокомнатной квартиры в Подмосковье превысила 10,8 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Московской области составила 10,81 млн рублей. Жилье общей площадью 56,9 кв. м располагается в Химках, сообщила в понедельник в пресс-службе аналитического центра ЦИАН.

"Эксперты ЦИАН составили рейтинг подмосковных жилых комплексов с самыми дорогими однокомнатными квартирами <…> И лидером рейтинга становится "Олимпийская ривьера Новогорск". Это самый "свежий" проект из группы жилых комплексов в Химках, объединенных общей спортивной и рекреационной инфраструктурой, который был сдан в 2017 году. В нем предлагается однокомнатная квартира стоимостью 10,81 млн рублей. Это бюджет покупки лота площадью 56,9 кв. м", - говорится в сообщении.

Второе место заняла квартира в ЖК "Олимпийская деревня Новогорск. Квартиры", стоимость которой составила 10,7 млн рублей, а площадь превысила 56 кв. м. На третей строчке рейтинга жилплощадь стоимостью 9,17 млн рублей и площадью 67,7 кв. м. Дом расположен на пресечении Можайского шоссе и МКАД. Четвертую позицию заняла квартира, стоимостью 9,11 млн рублей и площадью 46,8 кв. м, в ЖК на берегу реки "Олимпийская деревня Новогорск. Курорт".

"Топ-5 открывает химкинский проект - жилой комплекс "На Ленинском проспекте". В этой готовой новостройке самая дорогая однокомнатная квартира обойдется в 8,79 млн рублей. Ее площадь составляет 55,3 кв. м. При этом данный лот может похвастаться просторной лоджией площадью почти 6 "квадратов". В жилом комплексе "Резиденции Сколково" самая дорогая "однушка" будет меньше - 47,5 кв. м, но намного функциональнее: в квартире предусмотрены спальня площадью 15,1 кв. м, объединенная зона кухни-гостиной (18,5 кв. м) и даже трехметровая гардеробная. Обойдется квартира в 8,31 млн рублей, что обеспечивает жилому комплексу шестую позицию", - дополняется в сообщении.

Топ-10

На седьмой строчке находится химкинский ЖК "Маяк". За 8,1 млн рублей в этом проекте экспонируется "однушка" площадью 55,7 кв. м. Несмотря на внушительный для однокомнатной квартиры метраж, почти 14 кв. метров "съедаются" прихожей и длинным коридором. Восьмое место получает жилой комплекс "Митино Парк" - единственный проект в рейтинге, представляющий подмосковный Красногорск. В новостройке от ГК ПИК "однушка" обойдется в 7,83 млн рублей. Это самый маленький лот в топ-10, площадь которого составляет 42,2 кв. м. При этом квартира имеет правильную прямоугольную форму, она предлагается с финишной отделкой от застройщика.

На позицию ниже идет жилой комплекс "UP-квартал Сколковский". Здесь максимум составляет 7,71 млн рублей. За эту сумму можно приобрести лот площадью 56,7 кв. м с предчистовой отделкой от застройщика.

Закрывает рейтинг жилых комплексов Подмосковья с самыми дорогими однокомнатными квартирами готовый проект "Новогиреевский". Максимальный бюджет в данной новостройке зафиксирован на уровне 7,65 млн рублей. Это самый большой лот в топ-10, площадь которого составляется 85,9 кв. м. При этом квартира двухуровневая: первый этаж занимает кухня-гостиная, а на втором располагаются спальня и терраса.