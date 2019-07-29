В России составили рейтинг регионов по объемам ипотечного кредитования

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Башкирия во втором квартале 2019 года вошла в число лидеров среди регионов России по объемам ипотечного кредитования, показав рост на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Первые места, как и год назад, заняли Москва с Подмосковьем и Санкт-Петербург с Ленинградской областью, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В Москве и Московской области было выдано 29,5 тыс. ипотечных кредитов на 123,64 млрд рублей - на 13% меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге и Ленобласти заемщики получили 13,77 тыс. кредитов на 39,33 млрд рублей, что на 21% уступает прошлогоднему показателю. При этом в Башкирии количество и объем выданных кредитов достигли 9,05 тыс. и 16,63 млрд рублей. Республика стала единственным регионом из первой десятки, где был отмечен рост ипотечного кредитования.

Во втором квартале 2018 года третье место занимала Свердловская область с 20,9 млрд рублей выданных ипотечных кредитов. Сейчас она опустилась на четвертое место с 16 млрд.

Самый крупный средний размер займов зафиксирован в Москве (4,19 млн рублей), Санкт-Петербурге (2,86 млн рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе (2,5 млн рублей).

В целом количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков во втором квартале 2019 года, в России снизилось в годовом выражении на 27%, а объемы - на 18%. В апреле - июне было выдано 247,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 551,4 млрд рублей, тогда как год назад - 337,2 тыс. кредитов на 675,6 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита вырос на 11%, с 2 млн до 2,2 млн рублей.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что ситуация в сфере жилищного строительства "достаточно сложная". По его словам, к 2024 году стоит задача обеспечить ежегодное улучшение жилищных условий не менее 5 млн семьям. Он также отметил, что ставки по ипотеке в России должны последовательно снижаться и опуститься к 2024 году ниже уровня 8%.

По данным ЦБ РФ, с января 2019 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам выросла с 9,66% до 10,56% в апреле.

Кредиты наличными

Объем кредитов наличными в России во втором квартале 2019 года выросли на 16%, а их количество - на 11%. В апреле - июне было выдано 4,4 млн займов на 1,2 трлн рублей против 4 млн кредитов на 1 трлн рублей годом ранее. Средний размер займа вырос на 4%, с 257 тыс. до 267 тыс. рублей.

Больше всего кредитов выдали в Москве и Подмосковье (436,81 тыс. на 201,04 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (179,35 тыс. на 65,03 млрд рублей) и в Краснодарском крае (155,04 тыс. кредитов на 38,37 млрд рублей) Самые высокие темпы роста объемов кредитования в этом сегменте отмечены в Ростовской области, где объемы кредитования выросли на 20% (26,7 млрд рублей против 22,2 млрд рублей) Самый значительный рост среднего размера кредита наличными - на 7% - отмечен в Татарстане, где этот показатель вырос на 220 тыс. до 236 тыс. рублей.

Общий объем кредитов

В целом по России наибольшие объемы кредитования, по сообщению ОКБ, традиционно наблюдаются в Москве и Московской области, где заемщики во втором квартале 2019 года взяли 1,02 млн кредитов (на 11% больше, чем годом ранее) на 412,96 млрд рублей, что на 4% больше, чем во втором квартале 2018-го.

На втором месте расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область, где было выдано 422,7 тыс. кредитов на 137,89 млрд рублей (рост на 8% и 2% соответственно), замыкает тройку Краснодарский край, где заемщики получили 359,33 тыс. кредитов на 71,03 млрд рублей (рост на 8% по обоим показателям). Также в десятку наиболее активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская область, Башкирия и Татарстан, Ростовская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область.