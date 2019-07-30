Сделки по общей долевой собственности можно заключать без нотариуса с 31 июля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным. Соответствующие изменения вступают в силу 31 июля.

По закону, если правами на недвижимость обладает несколько человек, то такие сделки подлежали нотариальному удостоверению. Изменения в законодательство "О государственной регистрации недвижимости" предусматривают, что договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости.

"Благодаря нововведению, граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом", - приводятся в сообщении пресс-службы федеральной кадастровой палаты слова эксперта Надежды Лещенко.

Нововведение снизит финансовую нагрузку на граждан и сделает процесс оборота недвижимости в общей долевой собственности более простым и доступным, добавляют в кадастровой палате.

Нотариальное удостоверение необходимо для того, чтобы обеспечить участникам сделки доказательную базу для защиты прав в суде. Если один из долевых собственников откажется участвовать в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора. Для удостоверения договора необходимо оплатить нотариальные услуги и 0,5% стоимости недвижимого имущества.