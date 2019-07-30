В Минстрое сообщили, что число проектов повторного применения может удвоиться к 2021 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Объем реестра экономически эффективной проектной документации повторного использования может удвоиться к концу 2020 года. Об этом ТАСС сообщил замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

Сообщалось, что реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения насчитывает более 1 тыс. позиций.

"Думаю, что уже к концу следующего года в реестре будет около 2 тыс. проектов. Мы полагаем, что это закроет все потребности в ближайшей перспективе. Процесс наполнения реестра достаточно естественный, KPI нет. Но судя по тому, с какой скоростью идет накопление проектов, со следующего года мы имеем шанс (выйти на 2 тыс. проектов)", - сказал он.

Замминистра напомнил, что параллельно в России идет возрождение института типового проектирования (он связан не с применением повторных проектов, а типовых решений). Соответствующий законопроект проходит межведомственное согласование.

Отбор экономически эффективных проектов идет с 2011 года, формирование реестра такой документации началось в 2016 году. Для вхождения в реестр документация должна соответствовать ряду критериев сметной стоимости строительства и энергетической эффективности. Использование экономически эффективных проектов закреплено законодательно при строительстве объектов на бюджетные средства. Эта мера создана для того, чтобы повысить эффективность расходования средств и повторять успешно апробированные технические решения.