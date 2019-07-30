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Число проблемных объектов долевого строительство выросло вдвое в 2019 году

Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что сейчас количество таких объектов превышает 1,8 тыс.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Количество проблемных объектов долевого строительства за полгода возросло в России в два раза. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

"Требуют глубокого анализа причины увеличения вдвое в первом полугодии числа проблемных объектов долевого строительства (с 894 до 1845), а также роста на 6 тыс. числа обманутых граждан (с 38,7 тыс. до 44 тыс.)", - сказал Чайка.

Кроме того, генпрокурор отметил, что все еще выявляются нарушения, связанные с установлением необоснованных тарифов на услуги ЖКХ, деятельностью региональных операторов, занимающихся вывозом и утилизацией коммунальных отходов.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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