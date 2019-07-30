Эксперты: отказ от нотариального заверения сделок с недвижимостью не увеличит риски

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Отмена обязательного нотариального удостоверения при сделках с недвижимостью в общей долевой собственности не несет рисков, при этом экономит время и средства граждан. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности договор подлежал обязательному нотариальному удостоверению. С 31 июля это требование перестает быть обязательным.

"По нашим оценкам, к росту рисков участников сделки это не приведет. К тому же нововведение не отменяет обязательного участия в сделке всех совладельцев объекта недвижимости: если все владельцы долей единовременно подписывают договор купли-продажи/дарения/ипотеки доли в простой письменной форме и согласны на такой порядок оформления, заверять подписи у нотариуса будет необязательно", - пояснила председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

Гендиректор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин также считает, что отмена обязательного нотариального заверения договора не принесет дополнительных рисков. "Речь идет только об упрощении в регистрации факта соглашения. При этом гражданский кодекс все равно требует соблюдения согласия всех сторон и дает право оспорить сделку любому участнику соглашения", - отметил он.

Управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE, Мария Литинецкая отметила, что операции по продаже долей часто проводятся между близкими родственниками и супругами. "Отсутствие необходимости обязательной нотариальной регистрации ускорит проведение таких сделок. В какой-то степени замедлится процесс дробления недвижимости между родственниками", - отметила эксперт в беседе с ТАСС. При этом, как напомнили в "Миэль-Сеть офисов недвижимости", сделки облегчаются во всех случаях, кроме тех, которые проходят при участии несовершеннолетних - для них нотариальное удостоверение по-прежнему является обязательным.

Отмена требования получать нотариальное удостоверение упрощает работу риелторам, экономит время и средства граждан, считает эксперт компании "Азбука Жилья" Антон Пайзанский. "Раньше собственники не понимали, зачем дополнительно платить еще и нотариусу, если все участники согласны на сделку. Теперь нет такой необходимости. Процесс упрощается, все операции можно провести с помощью риелторам", - пояснил о ТАСС.

Как подсчитали в Федеральной нотариальной палате, после отмены обязательного нотариального заверения максимальная экономия для граждан составит 20 тыс. рублей. "Нотариальный тариф за удостоверение таких договоров составляет 0,5% от цены договора или кадастровой стоимости объекта недвижимости (в зависимости от того какая сумма больше), но не более 20 тыс. рублей", - прокомментировал ТАСС член методической комиссии органа, нотариус Александр Сагин.