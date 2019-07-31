Первые дома в проблемном ЖК "Борисоглебское" в Новой Москве сдали в эксплуатацию

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первые пять домов в "Сиреневом квартале", возводимом в составе ЖК "Борисоглебское" в Троицком административном округе (ТАО) столицы, сданы в эксплуатацию. Корпуса предполагалось ввести в эксплуатацию в 2016 году, сообщили в среду в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"В "Сиреневом квартале", возводимом в составе ЖК "Борисоглебское" (уч. 101), сданы в эксплуатацию корпуса № 24, 25, 31-33. Дома являются первыми из сданных на участке. Застройщик (ООО "Апрелевка С2") получил разрешение на ввод. В связи с неоднократным срывом сроков ввода жилья (корпуса на участке 101 предполагалось ввести в эксплуатацию еще в 2016 году) застройщик привлекался к административной ответственности, а сам ЖК был включен в реестр проблемных объектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в данный момент достройка объектов незавершенного строительства ведется за счет средств привлеченного инвестора. Пять домов являются первыми из сданных на проблемном участке 101. В них суммарно расположено 114 квартир, ключи от которых застройщик начнет передавать гражданам - участникам долевого строительства 15 августа.

"Достройка жилого комплекса осуществляется в соответствии с утвержденной "Дорожной картой". В данный момент на объекте завершаются отделочные работы в домах 1-го (корп. № 17, 22, 23, 35) этапа и строительные работы в домах 2-го (корп. № 30, 34) этапа, проводится благоустройство общественных зон квартала. В соответствии с графиком ввод корпусов 1-го этапа намечен на конец текущего года, 2-го этапа - на II кв. 2020 года", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Жилой комплекс "Борисоглебское" возводится на территории деревни Зверево в Троицком административном округе (пос. Новофедоровское). Рамками проекта предусмотрено создание нескольких кварталов малоэтажных домов, в том числе "Кленового" (уч. 100) и "Сиреневого" (уч. 101). Дома на участке 100 уже построены, осуществляется передача объектов недвижимости собственникам.