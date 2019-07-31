Эксперт считает, что только 2% заемщиков возьмут "ипотечные каникулы"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Спрос на "ипотечные каникулы" вряд ли превысит 2% в общем объеме ипотечных заемщиков в РФ. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС в среду президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля. В случае трудных жизненных ситуаций граждане смогут полгода не платить по ипотеке либо уменьшить платеж на это время.

"Думаю, в общем объеме ипотечных заемщиков ипотечными каникулами могут воспользоваться около 2% граждан. Это мало. В основном платят вполне прилично. В отличие от потребительских кредитов, процент задолженности по ипотеке в РФ небольшой", - сказала Косарева.

По словам эксперта, тем не менее эта мера необходимая, поскольку решает проблемы людей, столкнувшихся с безработицей, снижением семейного дохода и прочим. Она напомнила, что риск измеряется двумя параметрами - вероятностью его возникновения и объемом убытков. "У ипотечного заемщика риск вроде бы маленький (банки тщательно проверяют его кредитоспособность), но если он все-таки станет должником, убытки будут огромные - квартиру продадут, сколько денег вернут неизвестно, где жить неизвестно и так далее. Поэтому и пытаются людям помочь, чтобы жизненных трагедий не было", - отметила Косарева.

Как, в свою очередь, прокомментировал руководитель "Росбанк Дом" Денис Ковалев, в настоящее время ситуация в экономике достаточно стабильная, поэтому серьезного роста числа заявок заемщиков на возможность воспользоваться ипотечными каникулами не ожидается. "В целом, вероятнее всего, введение в действие данной возможности не окажет существенного влияния на показатели деятельности банков, процентные ставки и планы по выдаче ипотечных кредитов", - добавил он.

Ранее в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщали, что средний ежемесячный платеж россиян по ипотеке составляет 16-17 тыс. рублей. При этом средний срок кредитования за январь-апрель 2019 года вырос на 3% и достиг 17,8 лет. Невозможность предусмотреть риски на столь длительный срок является одной из причин просрочки по кредитам на покупку жилья, сообщали в НАПКА. В "ДОМ.РФ", в свою очередь, отмечали, что доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней в 2018 году снизилась до исторического минимума в 1,83%.