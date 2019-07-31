Первые три корпуса в ЖК "Спортивный квартал" в Новой Москве сдали в эксплуатацию

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первые три корпуса жилого комплекса "Спортивный квартал" введены в эксплуатацию в ТиНАО. Строительство ЖК началось в 2012 году, сообщили в среду в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"Эти три корпуса - первые введенные жилые дома в проблемном ЖК "Спортивный квартал", обязательства по достройке которого взяла на себя компания Capital Group. Следующим шагом станет передача более чем 400 гражданам ключей от их долгожданного жилья", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что препятствием для ввода корпусов являлось наличие арестов на земельные участки под строениями, из-за чего Росреестр не мог произвести необходимые регистрационные действия. На прошлой неделе все аресты были сняты.

"Прежний застройщик начал строить объект еще в 2012 году, однако так и не реализовал проект. В ноябре 2017 года структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО "Стройплюс", ООО "Марьинострой", ООО "Марьиностройгрупп" для завершения строительства проблемных объектов ЖК "Марьино град", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Спорт таун", - отмечается в сообщении.

Всего зарегистрировано более 1,8 тыс. договоров долевого участия на жилье в ЖК "Спортивный квартал".