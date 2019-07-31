Мутко объяснил вывод Генпрокуратуры о росте числа долгостроев изменением методики подсчета

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вывод Генпрокуратуры о росте числа долгостроев в России связан с изменением методики их подсчета. Такое мнение высказал вице-премьер Виталий Мутко в среду в беседе с журналистами.

Во вторник генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что число проблемных объектов долевого строительства в России за полгода выросло вдвое. Сейчас в стране насчитывается 1845 долгостроев, а число обманутых дольщиков составляет 44 тыс., указал генпрокурор.

"Они называют в старой терминологии "проблемные объекты", которые считают через выданные разрешения на строительство. Но по такому разрешению может быть два-три дома или даже больше. Мы считали, что были нюансы, было сложно следить и контролировать достройку, видеть каждый проблемный дом, и тогда мы сделали другую методику подсчета, с применением Единой инфосистемы жилстроительства", - сказал Мутко.

Он добавил, что, по его информации, значительного увеличения числа долгостроев в России не произошло.

"Я такого [роста] не наблюдаю, мы взяли в инфосистему все данные. Других домов, помимо тех, что занесены в систему, быть не может",- сказал Мутко.

Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) была создана в рамках закона об участии в долевом строительстве. Ее оператором стал ДОМ.РФ. На сегодня в ЕИСЖС зарегистрированы 4,3 тыс. застройщиков, размещена информация о 14,4 тыс. строящихся домов на 123,5 млн кв. м жилой площади.