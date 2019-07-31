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Мутко: компенсировать ущерб дольщикам можно будет деньгами или равнозначными квартирами

Ранее Минстрой разработал проект постановления, разрешающего Фонду дольщиков не достраивать проблемные дома в случае нецелесообразности

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Механизм компенсаций обманутым дольщикам может включать в себя денежные выплаты либо предоставление равнозначного жилья. Об этом журналистам в среду сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Ранее Минстрой разработал проект постановления правительства, разрешающего Фонду дольщиков не достраивать проблемные дома, если это нецелесообразно. Дольщикам в этом случае предлагается предоставлять компенсации.

"Мы предложили выплачивать денежные компенсации, исходя из рыночной стоимости квадратного метра на сегодня, чтобы люди не потеряли в деньгах, если приобретали квартиру несколько лет назад. Если этот вариант дольщику не подходит, тогда мы можем предложить жилье в других проектах, равнозначное тому, что было куплено в долгострое. То есть мы предлагаем несколько гибких схем, чтобы проблему дольщиков решить", - сказал вице-премьер.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей.

Теги
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