Медведев поддержал идею субсидировать ипотеку на строительство жилья на Дальнем Востоке

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложении о субсидировании ипотечной ставки для индивидуального строительства жилья на Дальнем Востоке.

Как рассказал главе правительства вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий регион, сейчас рассматривается предложение по субсидированию и введению процентной ставки по ипотеке для индивидуального жилищного строительства под 2%.

"Если такую ипотеку удастся предложить людям, то это, конечно, будет очень здорово, потому что 2% - это весьма гуманная ставка. Давайте попробуем", - ответил Медведев.