{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев поддержал идею субсидировать ипотеку на строительство жилья на Дальнем Востоке

Рассматривается предложение по субсидированию и введению процентной ставки по ипотеке для индивидуального жилищного строительства под 2%, сообщил главе кабмина вице-премьер Юрий Трутнев

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложении о субсидировании ипотечной ставки для индивидуального строительства жилья на Дальнем Востоке.

Как рассказал главе правительства вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий регион, сейчас рассматривается предложение по субсидированию и введению процентной ставки по ипотеке для индивидуального жилищного строительства под 2%.

"Если такую ипотеку удастся предложить людям, то это, конечно, будет очень здорово, потому что 2% - это весьма гуманная ставка. Давайте попробуем", - ответил Медведев.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Паводок в Иркутской области
Новый микрорайон начали строить для пострадавших от наводнения в Тулуне
В городе планируют возвести двухэтажные многоквартирные дома к октябрю 2020 года
Читать полностью