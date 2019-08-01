ВТБ снизил ставки по ипотеке

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ с 1 августа снизил ставки по ипотечным кредитам, в среднем изменение составило 0,5 процентного пункта (п.п). Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 п.п.", - говорится в сообщении.

Минимальная ставка составит по одной из программ 9,2% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,7%, отметил банк.

По итогам I полугодия ВТБ заключил 124 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 303 млрд рублей, а ипотечный портфель банка вырос на 9,3%, на 1 июля он достиг более 1,53 трлн рублей.

Ранее аналитический центр "ДОМ.РФ" отмечал, что ипотечные ставки в России могут опуститься ниже 10% в IV квартале 2019 г. при условии сохранения тенденции на снижение ключевой ставки Банка России.

ЦБ РФ второй раз за год снизил с 29 июля ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся снижение инфляции. Регулятор допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.