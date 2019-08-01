Сахалин может получить федеральную помощь для строительства жилья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что Сахалинская область получит дополнительные средства на решение проблемы переселения граждан из аварийного жилья.

"Думаю, что какие-то решения можно будет найти", - сказал он на встрече с врио главы региона Валерием Лимаренко. "У нас завтра (в пятницу) будет совещание, в котором будет принимать участие министр строительства [и ЖКХ Владимир Якушев], - напомнил премьер. - Проблема мне понятна, она на самом деле существует не только у вас, когда часть жилья не была оформлена как аварийная, на самом деле по факту являясь таковой".

"Мы посмотрим на те возможности, которые существуют для того, чтобы дополнительно профинансировать строительство нового жилья взамен аварийного, - заверил глава кабмина. - Посмотрим в масштабах всей страны и посмотрим на возможности, которые касаются Сахалинской области".

На встрече с премьером Лимаренко попросил помощи в реализации программы расселения аварийного жилья в Охе, где к этой категории отнесены 180 тыс. кв. метров. Он подчеркнул, что власти региона вдвое увеличили финансирование строительства новых домов, в результате чего площади сданного в эксплуатацию жилья уже на 2% превзошли прошлогодние показатели. По его словам, за три года объемы строительства планируется увеличить с 250 тыс. кв. метров в год до 500 тыс. кв. метров.

"У нас задача такова, чтобы в ближайшие 6-7 лет с аварийным жильем справиться", - сказал врио главы региона.