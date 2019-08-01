Более 15 тыс. семей в России получили ипотеку по льготной ставке

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 15 тыс. российских семей с двумя и более детьми получили ипотеку под 6% годовых в рамках программы субсидирования ставки по ипотечным кредитам с момента ее запуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

"В рамках реализации программы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей, имеющих право на социальную поддержку, выдано более 15 тыс. кредитов, рефинансировано более 4 тыс. кредитов, профинансировано строительство более 700 тыс. кв. м жилья в новостройках, предоставлено субсидий из федерального бюджета на сумму более 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Первоначально льготная ипотека предоставлялась на 3-8 лет в зависимости от числа детей, однако на таких условиях программа не пользовалась спросом. В апреле 2019 года в программу были внесены изменения: установлена ставка в 6% на весь срок кредита (для регионов Дальнего Востока - 5%), увеличен размер субсидии банкам. После этого Минфин отметил рост объемов выдачи льготной ипотеки.

В сообщении министерства также указано, что на субсидирование процентных ставок в федеральном бюджете на 2019 год заложено 9,2 млрд рублей, в 2020 году - 11,5 млрд рублей, в 2021 - 11,1 млрд рублей. В программе субсидирования ставки участвуют 45 банков и АО "ДОМ.РФ", обратиться за кредитом или рефинансированием заемщики могут в любую из этих организаций, уточнили в Минфине.

В пресс-службе министерства также отметили, что Минфин и ЦБ обсудили контроль реализации программы субсидирования коммерческими банками. Ожидается, что Банк России проведет ряд встреч с кредитными организациями, на которых будет идти речь о недопущении необоснованных отказов в выдаче льготной ипотеки или рефинансировании.