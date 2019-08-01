Объем вводимого жилья на Ставрополье планируется увеличить на 6%

СТАВРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Ставропольский край планирует увеличить объем вводимого жилья на 6% по итогам 2019 года. В регионе намерены ввести в эксплуатацию порядка 980 тыс. кв. м жилья, сообщил в четверг ТАСС министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий.

"С начала 2019 года в Ставропольском крае построено 36 многоквартирных жилых домов общей площадью 158 тыс. кв. м. До конца года планируем ввести в эксплуатацию 75 многоквартирных домов общей площадью 390 тыс. кв. м. По нашим прогнозам, до конца года будет достигнут показатель в 980 тыс. кв. м жилья (с учетом индивидуального жилищного строительства - прим. ТАСС)", - сказал он.

В 2018 году регионе было введено в эксплуатацию порядка 925 тыс. кв. м. жилья с ростом на 5% по сравнению с 2017 годом. Темпы роста обусловлены активностью застройщиков, реализацией в крае крупных проектов в сфере жилищного строительства и запросом со стороны населения. При этом министр отметил, что в регионе отмечается тенденция роста доли индивидуального строительства при некотором снижении темпов строительства многоквартирных домов.

"Свои коррективы внесет и переход на проектное финансирование. Сегодня в Ставропольском крае 76 девелоперских компаний ведут строительство 173 проектов жилых домов. Базовая ставка для застройщиков в рамках проектного финансирования варьируется от 11,9 % годовых с учетом обслуживания до 14,6%. И это очень серьезная финансовая нагрузка, связанная с высокими рисками компаний-застройщиков", - пояснил Когарлыцкий.

Поддержкой для застройщиков на переходном этапе могло бы стать снижение процентной ставки. "Наше предложение - на законодательном уровне поднять вопрос об ограничении базовой ставки по проектному финансированию для строительства многоквартирных домов в размере не более 5% годовых и введения специальных условий для застройщиков с малыми оборотными средствами", - отметил министр.

Увеличение объемов вводимого в эксплуатацию жилья является ключевой целью нацпроекта "Жилье и городская среда". Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.