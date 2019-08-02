Сахалинская область за пять лет построит более 3 млн кв. м жилья взамен аварийному

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют построить в регионе в ближайшие пять лет более 3 млн кв. м жилья в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил в пятницу временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.

"За ближайшую пятилетку будет построено чуть более 3 млн кв. м жилья", - сообщил Лимаренко во время совещания в Южно-Сахалинске под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, в регионе сейчас сохраняется достаточно высокий процент аварийного жилищного фонда. Всего на территории области сейчас реализуется 482 объекта, связанных с разными сферами деятельности региона. Большую часть из них составляет жилищное строительство.

Ранее сообщалось, что за 2019 год в области планируется ввести в эксплуатацию около 300 тыс. кв. м жилья. Помимо социального, речь идет об арендном, коммерческом жилье и индивидуальном жилищном строительстве.

В апреле Лимаренко сообщал, что ветхое и аварийное жилье на Сахалине и Курилах, признанное таковым до 1 января 2017 года, планируется расселить до конца 2020 года - в три раза быстрее намеченного ранее срока. В 2019 году финансирование программы по переселению в регионе увеличено с 1,2 млрд рублей до 4,1 млрд рублей. В частности, 3,2 млрд рублей заложено в региональном бюджете на приобретение квартир, 800 млн рублей выделят на строительство новых домов, 31 млн рублей предусмотрен на капитальный ремонт пустующего муниципального жилфонда, еще 100 млн рублей региональные власти потратят на выкуп аварийного жилья у собственников.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.