Кабмин утвердил правила работы единой базы данных договоров страхования жилья

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила информационного взаимодействия единой базы договоров страхования жилья с ресурсами официальных органов. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования нормативных правовых актов. Создание такой базы предусмотрено законом о страховании жилья граждан от ЧС, который вступает в силу 4 августа.

По закону оператором такой базы будет Всероссийский союз страховщиков. Согласно постановлению, участниками такого взаимодействия будут ВСС, Минфин, МЧС, Росреестр, МВД, ЦБ и органы власти регионов, запустивших у себя региональные программы в рамках закона. Оператор должен по запросу участников в 15-дневный срок передавать им информацию о программах возмещения ущерба, перечень участвующих в программе страховщиков, сведения о договорах страхования и наличии убытков по ним.

Участники взаимодействия, в свою очередь, должны передавать оператору по его запросу течение 30 дней сведения о ЧС, об обращениях граждан за возмещением в связи с ЧС, об оказанной им из бюджетов помощи и о выплатах, причитающихся от страховщика субъектам РФ (если гражданин получил от субъекта жилье взамен утраченного при ЧС и уступил субъекту страховую выплату).

О законе

Закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций вступает в силу 4 августа 2019 года. Страхование жилья останется полностью добровольным, при этом власти каждого региона будут вправе создать собственные программы страхования жилья, где будет описано взаимодействие страховщиков и региональных властей при компенсации населению ущерба от ЧС - в случае, если собственник застраховал жилье.

Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это работает в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой. Минимальный объем ответственности страховой компании в рамках закона установлен на уровне 300-500 тыс. рублей. Страховщики ранее оценивали стоимость полиса в рамках закона на уровне около 150 рублей в месяц, в случае покрытия не только рисков ЧС, но и бытовых рисков. Минимальная стоимость полисов только по рискам ЧС оценивалась на уровне 360 рублей в год.

Сейчас уровень охвата страхованием жилых помещений очень низкий - в частности, в пострадавшей от паводка Иркутской области, по оценкам Всероссийского союза страховщиков, застраховано не более 3,4% жилья.