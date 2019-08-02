Путин подписал закон о повышении госпошлины за выдачу вида на жительство

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство с 3 500 до 5 000 рублей. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство, за исключением выдачи документов высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года). Закон вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.

Согласно сведениям отчетности МВД России, в 2018 году территориальными органами МВД выдано 191 445 видов на жительство (в 2017 году - 185 800), продлен срок действия 28 331 вида на жительство (в 2017 году - 34 002).