Путин подписал закон о правилах для электронной подписи при сделках с недвижимостью

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Проект закона был инициирован председателем думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и внесен на рассмотрение Госдумы в июне 2019 года. Согласно документу, передать права на недвижимость физлица на основании заявления, поданного в электронной форме, можно будет, если собственник заранее уведомил об этом Росреестр.

Регистрирующий орган должен будет проставить специальную отметку в реестре о возможности отчуждения данного объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Без нее Росреестр не сможет рассматривать документы. Проставить отметку можно будет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) через личное заявление владельца или его законного представителя, а также через почтовое отправление в Росреестр.

Как пояснил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, таким образом "устанавливается обязательное письменное согласие собственника на государственную регистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме". "Для этого нужно будет дать разрешение лично или по почте, если оно заверено нотариусом. После этого в реестре будет делаться специальная запись", - добавил он.

Ранее кабмин в целом поддержал законопроект о защите от махинаций с электронной подпись, высказав отдельные замечания.

Резонансный случай

Вопрос о безопасности заочных сделок с недвижимостью был поднят после широкого освещения случая жителя Москвы Романа Салтовского, который случайно обнаружил, что у принадлежащей ему квартиры в Бабушкинском районе сменился собственник. Этот факт выяснился, когда жилец квартиры заметил, что изменилась фамилия получателя на квитанции по оплате услуг ЖКХ.

Тогда после анализа документов, предоставленных на госрегистрацию спорной сделки, Росреестр пришел к выводу, что был совершен переход права на квартиру на основании договора дарения, составленного в простой письменной форме. Документы были поданы сторонами сделки в электронном виде и удостоверены их электронными подписями. При этом, по словам Салтовского, электронную подпись он не оформлял. Как пояснили в управлении Росреестра, обезопасить свое имущество можно, подав заявление о внесении ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права (обременения) объекта недвижимости без личного участия правообладателя.