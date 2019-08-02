Путин подписал закон о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Для предотвращения мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений закон устанавливает запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физическими лицами, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом принадлежащего им или иному физическому лицу жилого помещения.

Согласно документу, всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов: они смогут делегировать право на идентификацию кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями).

Закон ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний. Они приводятся в соответствие с аналогичными требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрофинансовых организаций.

Устанавливаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании (сейчас он составляет 10 тыс. рублей): 1 млн рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным увеличением до 5 млн рублей на 1 июля 2024 года.