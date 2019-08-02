Путин подписал закон о компенсациях за изъятые судом квартиры, приобретенные у мошенников

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выплате компенсаций добросовестным приобретателям жилья, которое было изъято у них по решению суда из-за того, что предыдущие сделки с ним были совершены с нарушениями закона. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Нормы Гражданского кодекса предусматривают, что такая недвижимость может быть истребована в судебном порядке у добросовестных наследников и покупателей, получивших ее от злоумышленников, которым она досталась незаконным путем.

Теперь законом закрепляется правило о выплате однократной денежной компенсации добросовестным владельцам жилья, у которых оно было истребовано судом. Компенсация будет выплачиваться из государственной казны в размере суммы реального ущерба, либо исходя из кадастровой стоимости истребованной недвижимости по выбору правообладателя после вступления в законную силу судебного акта об истребовании. Для получения компенсации пострадавшему нужно будет подать соответствующий иск, сумма может быть перечислена ему только на основании вступившего в силу судебного решения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что закон будет иметь обратную силу. Обратиться в суд с требованием выплатить компенсацию "смогут и те, кто лишился жилья до 1 января 2020 года, именно с этой даты новый закон будет действовать", пояснил он.