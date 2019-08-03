Вступает в силу закон о страховании жилья граждан от ЧС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, принятый годом ранее, вступает в силу 4 августа. Страхование жилья останется полностью добровольным. При этом власти каждого региона будут вправе создать собственные программы страхования жилья, где будет описано взаимодействие страховщиков и региональных властей при компенсации населению ущерба от ЧС в случае, если собственник застраховал жилье.

Таким образом, предполагается, что в случае введения региональной программы в рамках закона способы компенсации ущерба от ЧС - из бюджета и от страховой компании - будут синхронизированы. Можно будет получить жилье (если у региона оно есть), либо денежную выплату. Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это работает в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой.

Региональная программа может покрывать четыре типа рисков: минимальный и обязательный - только гибель жилья, и только в результате официально объявленной ЧС. По этому риску страховая сумма составит 300-500 тыс. рублей (точную сумму определит программа). Также программа может предусматривать риски повреждения жилья при ЧС, а также гибели и повреждения при иных событиях. Это не только природные, но и бытовые риски: пожар, залив, взрыв газа. По этим рискам доля участия страховщика в выплате может составлять от 30% до 95%, доля региона, соответственно, - от 5% до 70%.

Страховщики оценивают стоимость полиса в рамках закона на уровне около 150 рублей в месяц (в среднем 3 рубля за кв. м площади жилья), в случае покрытия не только рисков ЧС, но и бытовых рисков. Минимальная стоимость полисов только по рискам ЧС оценивалась на уровне 360 рублей в год.

Все ключевые условия страхования зависят от властей регионов: они вправе решать, разрабатывать программу или нет, и в этой программе определить, какое жилье страховать, от каких рисков (при этом риск гибели при ЧС обязателен), страховые суммы, порядок заключения договора (через платежку ЖКХ или иным способом), порядок и сроки возмещения ущерба, порядок отбора страховщиков и разделение между ними территории региона.

Минфин предлагает ввести дополнительные меры, стимулирующие граждан страховать жилье, в частности льготы по уплате взносов на капремонт для граждан, получивших страховку, или запрет на приватизацию в течение определенного срока жилья, которые граждане получили от государства взамен незастрахованного. Такие меры содержались в проекте доклада Минфина правительству, официальных решений не принято.

Перспективы закона

Закон разрабатывался для того, чтобы снять с государственного бюджета часть затрат на компенсацию населения ущерба от ЧС и переложить их на страховые компании. Сейчас уровень охвата страхованием жилых помещений в РФ очень низкий - в среднем 7,3%. С помощью закона страховщики рассчитывают довести его до 20%. В частности, в пострадавшей от паводка Иркутской области, по оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), застраховано не более 3,4% жилья. Если бы там действовала региональная программа, лишившиеся крова жители области могли бы получить 3 млрд рублей выплат от страховщиков, оценивал ВСС. Сейчас гражданам выплачено 662 млн рублей из федерального бюджета и 318 млн рублей - из областного. Страховые выплаты по отдельным договорам, которые были у жителей области, оцениваются примерно в 500 млн рублей.

Сами страховщики по-разному оценивают перспективы успешности закона. Глава "Ингосстраха" Михаил Волков считает, что в законе недостаточно стимулов для граждан страховаться, и в текущем виде он работать не будет. "Это констатация того, что страхование - это хорошо, нужно страховаться", - говорил он.

В "АльфаСтраховании" более оптимистичны. "Учитывая положительный опыт московской программы, на основе которой будут разрабатываться региональные программы страхования жилья, мы верим в успешность этого социально значимого проекта. При этом меры стимулирования граждан, предложенные Минфином, позволяют рассчитывать на рост уровня застрахованного жилья в регионах", - считает заместитель генерального директора, директор по розничному страхованию компании Александр Горин.