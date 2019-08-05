Еще четыре корпуса долгостроя "Спортивный квартал" в Москве готовы ко вводу в эксплуатацию

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Еще четыре корпуса жилого комплекса - долгостроя "Спортивный квартал" в ТиНАО, возведение которого началось в 2012 году, готовы к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"На корпуса номер 1, 2, 3 и 10 ЖК "Спортивный квартал" получены заключения о соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Следующим шагом станет подача заявки на получение разрешения на ввод этих корпусов. Это значит, что порядка 740 дольщиков с семьями в скором времени получат свои квартиры", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Отмечается, что общая площадь четырех домов составляет почти 41,5 тыс. кв. м. Кроме того, достраивающий проблемный объект Capital Group также получил разрешение на ввод в эксплуатацию инженерных сетей жилого комплекса.

Как сообщалось, 31 июля в эксплуатацию были введены первые три корпуса "Спортивного квартала" (номер 7, 8, 9), по которым было заключено около 400 договоров участия в долевом строительстве. Всего по объекту зарегистрировано более 1,8 тыс. договоров, добавили в пресс-службе.

Прежний застройщик начал строить объект еще в 2012 году, однако так и не реализовал проект. В ноябре 2017 года структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО "Стройплюс", ООО "Марьинострой", ООО "Марьиностройгрупп" для завершения строительства проблемных объектов ЖК "Марьино град", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Спорт таун".