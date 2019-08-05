Кабмин разрабатывает меры по стимулированию развития инноваций в строительстве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство России занимается разработкой мер по стимулированию развития инновационных технологий и материалов в строительстве. Об этом журналистам в понедельник сообщил вице-премьер Виталий Мутко во время посещения Национального исследовательского Московского государственного строительного университета.

"Мы думаем, как это сделать. Как это стимулировать, чтобы люди использовали современные технологии и материалы, занимаемся этим", - сказал он.

По словам вице-премьера, в России пока нет стимулирующего фактора, связанного с развитием новых технологий и материалов, поэтому очень многое надо менять. Кроме того, он отметил, что Россия все еще испытывает дефицит в квалифицированных строительных кадрах. При этом развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также повышение квалификации специалистов в области градостроительства предусмотрены нацпроектом "Жилье и городская среда", отметил Мутко.