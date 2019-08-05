Мутко сообщил, что на счета эскроу перешли 7% застройщиков

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Только 7% российских застройщиков перешли на новую модель финансирования в жилищном строительстве через счета эскроу. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко при посещении Национального исследовательского Московского государственного строительного университета.

"Сейчас в стройке находится 123 млн кв. м. Где-то 30% уже оформили право строить по старой модели. Процентов 7% только перешли на новую модель, остальные - и не туда и не сюда", - сказал вице-премьер.

По словам Мутко, строительная отрасль сейчас переживает непростой переход, но были сделаны все необходимые меры для плавного перехода на новую модель финансирования. "Все идет непросто, но процесс идет. Сейчас несколько ситуация улучшается", - добавил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.