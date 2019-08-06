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Аналитический центр для предпринимателей создадут на базе кадастровой палаты

Заниматься вопросами взаимодействия учреждения с участниками рынка недвижимости будет заместитель главы федеральной кадастровой палаты Даниил Селедчик

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Аналитический центр для предпринимателей разных отраслей экономики появится при федеральной кадастровой палате (ФКП). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Заместитель главы федеральной кадастровой палаты Даниил Селедчик займется созданием на базе ФКП аналитического центра и будет курировать взаимодействие учреждения с участниками рынка недвижимости", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, Селедчик займется проектом IT-платформы доверительного управления недвижимостью.

Ранее Селедчик в течение 15 лет занимал руководящие должности в девелоперских компаниях. С 2010 по 2017 год он возглавлял компанию "Эталон-Инвест".

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