Власти Петербурга планируют до конца года определить схему достройки домов "Норманна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют до конца года определить схему достройки объектов крупного застройщика - ООО "Норманн" (признано банкротом) в городе. Об этом журналистам сообщил во вторник вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

В Петербурге у "Норманна" три объекта: ЖК "Ижора Парк", который по плану достраивается компанией E3 Group (сдача намечается в сентябре этого года), а также комплексы "На Заречной" и "Три апельсина".

"Сейчас прорабатывается действительно обоснованная схема завершения строительно-монтажных работ, способствующая скорейшему вводу объектов в эксплуатацию, в первую очередь это касается объектов "Три апельсина" и третьей очереди "На Заречной", которая в максимальной готовности, чтобы успеть <...> до конца года выполнить необходимый комплекс работ [по схеме достройки]", - сказал он.

Линченко добавил, что строительно-монтажные работы по этим объектам будут уже, скорее всего, происходить после того, как удастся договориться с конкурсным управляющим застройщика.

Выборгский районный суд Петербурга 31 июля арестовал руководителя ООО "Норманн" Владимира Смирнова, которого подозревают в особо крупном мошенничестве. Как сообщали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, по версии следствия, не позднее июля 2014 года Смирнов вместе с руководителями компании НОА "ИСТ "Норманн" разработал план по хищению денег дольщиков ЖК "На Заречной" в петербургском поселке Парголово. Смирнов нашел 774 участников долевого строительства, введя их в заблуждение относительно целей использования привлекаемых средств, заключил с ними договоры на общую сумму почти в 1,5 млрд рублей, из которых на строительство было затрачено только 80 млн рублей.

Всего у компании "Норманн" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области порядка 6 тыс. дольщиков. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 июля этого года признал ООО "Норманн" банкротом. Также деятельность ООО "Норманн ЛО" (является одним из юридических лиц ООО "Норманн"), связанная с привлечением средств дольщиков, была приостановлена на 12 месяцев.