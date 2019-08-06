Три четверти объема строящегося жилья в Петербурге завершат без перехода на счета эскроу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Три четверти объемов строящегося жилья в Петербурге будет достроено без перехода на счета эскроу. Об этом сообщил журналистам во вторник вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко на пресс-конференции в ТАСС в Петербурге.

"Три четверти объема [строящегося жилья] уже получили подтверждения продолжения работы на строительном рынке по старым схемам финансирования", - сказал он.

Линченко отметил, что в настоящее время на территории города действуют 424 разрешения на строительство общей площадью около 24 млн кв. м, из них около 14 млн кв. м - жилой площади. Он добавил также, что власти не видят проблем и с тем жильем, которое будет строиться с применением эскроу-счетов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия.