Третий крупнейший девелопер РФ Setl Group подал заявку на статус системообразующего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Третий по величине девелопер России Setl Group (Петербург) подал в межведомственную комиссию при Минэкономразвития РФ заявку о включении в список системообразующих застройщиков. Об этом во вторник журналистам сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

"В настоящее время в стадии рассмотрения по Setl Group документация находится", - сказал он.

В компании ТАСС подтвердили, что подали заявку.

Сейчас статус системообразующих застройщиков в России имеют только две девелоперские компании: группа компаний "ПИК" и ЛСР. Статус дает компаниям льготные условия при переходе на счета эскроу. Так, для системообразующих организаций, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов, степень строительной готовности объекта для освобождения от перехода на счета эскроу может составлять 6%. Для рядовых участников рынка этот показатель составляет 30%.

По данным Единого реестра застройщиков, холдинг Setl Group из Петербурга находится на третьем месте в России по объему текущего строительства с показателем 3,4 млн кв. м. Компания работает в трех субъектах: Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области. Однако на сайте компании указано, что у Setl Group открыты филиалы брокерских подразделений в Архангельске, Мурманске и Норильске. "На базе созданных филиалов холдинг рассматривает возможность развития девелоперского бизнеса", - указывается на сайте.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.