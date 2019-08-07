Минстрой оценит результаты перехода стройотрасли России на эскроу к началу октября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Результаты перехода строительный отрасли РФ на новую модель финансирования в жилищном строительстве через счета эскроу можно будет оценить в конце сентября-начале октября, считает министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что только 7% российских застройщиков перешли на счета эскроу.

"Более ясная картина о том, какое количество проектов окажется в "красной зоне" (не получат проектного финансирования), будет в конце сентября-начале октября", - сказал Якушев журналистам в среду.

Министр добавил, что положительная динамика при переходе застройщиков на эскроу есть, данные единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф обновляются каждый день. При этом, по его словам, достаточно большой объем заявок находится на рассмотрении банковских учреждений. "Когда на выходе мы будем получать либо отрицательные, либо положительные заключения, то сможем подвести какой-то итог. Я бы не хотел опережать события", - отметил Якушев.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.