Мутко позитивно оценил строительную активность в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко позитивно оценил строительную отрасль Ленинградской области. Об этом он сообщил журналистам после совещания с правительством региона и крупнейшими застройщиками, которое прошло в среду в Петербурге.

"Строительный комплекс Ленинградской области работает очень неплохо. Объем строительства достаточно высокий. Учитывая изменения, которые произошли - переход на проектное финансирование - отрасль справляется с этим", - сказал он.

Мутко добавил, что также в отрасли региона есть недоработки - около 160 домов признаны проблемными.

"Мы эту тему сегодня обсудили. Совместно с правительством области и фондом защиты прав дольщиков федеральным мы начнем системную работу по достройке этих проблемных домов", - отметил вице-премьер.

По данным пресс-службы правительства Ленинградской области, на 1 августа 2019 года введено в эксплуатацию 1,4 млн кв. метров жилья, в целом в этом году запланирован ввод 2,4 млн кв. метров (в 2018 году - 2,6 млн кв. метров).