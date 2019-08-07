Первичный вариант стратегии развития стройотрасли России будет готов к сентябрю

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Первичный вариант текста стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 года будет готов до конца августа. Об этом журналистам в среду сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"НОСТРОЙ является соразработчиком данной программы. На сегодня все стратегические сессии прошли. Идет формирование непосредственно текста стратегии, и до конца августа черновой текст стратегии, который мы представим на обсуждение профессиональному сообществу, с нашей стороны будет подготовлен", - сказал он.

Глушков отметил, что работа над стратегией шла публично - в ней участвовали представители органов власти, члены саморегулируемых организаций, застройщики со все территории России.

"Мы должны буквально за ближайший месяц, то есть за вторую половину августа и первую сентября, собрать все предложения, обработать их. И уже в первых числах октября представить итоговый текст стратегии, чтобы он обсуждался в правительстве РФ", - сказал он.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев отмечал, что стратегия охватит сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также стратегия затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров. В ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", предусматривающего доведение объемов ввода жилья к 2024 году до 120 млн кв. м в год и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.