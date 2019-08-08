Власти Москвы выделили дополнительно 7,5 млрд рублей на достройку ЖК "Царицыно"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Столичные власти выделили дополнительные средства в размере 7,5 млрд рублей на строительство ЖК "Царицыно" в ЮАО Москвы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Распоряжение правительства Москвы <...> позволит передать АО "Мосотделстрой №1" денежные средства на достройку ЖК "Царицыно", а также достроить ЖК "Марушкино". Так, всего в 2019 году на строительство ЖК "Царицыно" (ул. 6-я Радиальная, вл. 7, ЮАО) будет направлено около 7,5 млрд рублей. Принятие распоряжения позволит дофинансировать строительство путем приобретения городом дополнительных акций АО "Мосотделстрой №1", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что ранее застройщик уже получил грант в размере 504 млн рублей, выделенный из бюджета города Москвы на реализацию мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан. В сообщении отмечается, что это не окончательные суммы, которые будут выделены на достройку обоих жилых комплексов.

"Мосотделстрой № 1" получил право собственности на объекты проблемного жилого комплекса (ЖК) "Царицыно" в Москве в июне текущего года.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году группой компаний "Настюша" с привлечением средств дольщиков. Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета 2018 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Застройщик ЖК "Царицыно" заключил 4017 договоров долевого участия, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилья было приостановлено.

Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику, которым стал "Мосотделстрой № 1". Летом 2018 года Минстрой РФ одобрил нового застройщика. В конце декабря 2018 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права общей долевой собственности на объекты жилого комплекса. Сдача первой очереди планировалась в июне этого года.