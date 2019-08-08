Мутко предложил ввести госзаказ для вузов на подготовку строителей и архитекторов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в российских вузах для подготовки специалистов в сфере строительства и архитекторы должно определяться исходя из задач, стоящих перед государством. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе встречи с общественными организациями в строительной отрасли.

На встрече руководитель Национального объединения проектировщиков и изыскателей Михаил Посохин сообщил, что, по данным организации, в России снижается количества бюджетных мест в вузах для архитекторов. Профессиональное развитие специалистов в области архитектуры и строительства входит в число мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Мы должны сформулировать [государственный] заказ [для вузов на подготовку строителей и архитекторов]. Недавно был в нашем профильном строительном университете. Видел их поток поступающих. Потребность в кадрах отрасли огромная. Необходим попечительский совет, госзаказ", - сказал он.

Мутко отметил, что строительная отрасль ориентирована на бизнес, поэтому сложно формулировать единый госзаказ для вузов по необходимому количеству специалистов. При этом в экономике есть отрасли, которые формируют целевой набор в профильные вузы, например, атомная промышленность, добавил он.