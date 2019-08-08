Проект реконструкции Центра современного искусства в Петербурге представят до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Доработанный проект реконструкции Центра современного искусства имени Сергея Курехина в Петербурге будет подготовлен до конца 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по строительству.

Здание центра в 2016 году было закрыто на реконструкцию, стоимость работ оценивалась в 800 млн рублей, завершить их планировалось к началу 2018 года.

"Сейчас заключен контракт на перепроектирование объекта с компанией "ПСБ "Жилстрой", до конца года они должны эту работу завершить, после чего будет объявлен конкурс на производство строительно-монтажных работ. В конце прошлого года было завершено обследование здания, которое показало, что нужно усилить его конструкции. Исходя из этого и был объявлен конкурс на корректировку проекта", - сказала представитель пресс-службы.

Созданный осенью 2004 года центр располагается на Васильевском острове, в здании бывшего кинотеатра "Прибой". Он включает в себя зрительный зал на 1,3 тысячи человек, малую сцену и выставочное пространство.

Предполагается, что площадь центра в результате реконструкции увеличится почти вдвое. При этом большой зал превратится в пространство для проведения концертов, конференций, фестивалей и выставок. В обновленном здании будут также малый зал-трансформер для спектаклей, лекций и семинаров, музейное фондохранилище, медиатека и фонды хранения звукозаписей, музыкальные студии, студия звукозаписи, музей современного искусства.

Компания "ПСБ "ЖилСтрой" ранее реконструировала в Петербурге Александровский и Екатерининский дворцы (оба - по заказу государственного музея-заповедника "Царское Село"), а также несколько других объектов.