Сбербанк, ДОМ.РФ и ВТБ стали лидерами по объему выдачи семейной ипотеки

МОСКВА, 8 августа. Сбербанк, Банк "ДОМ.РФ" и ВТБ по итогам I полугодия 2019 года стали лидерами по объему выдачи ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми по ставке 6% годовых. Такие данные опубликованы на сайте Минфина.

За первое полугодие Сбербанк выдал жилищных кредитов на 11,9 млрд рублей (42% от всего объема семейной ипотеки), Банк "ДОМ.РФ" - на 5,7 млрд рублей (20%), ВТБ - на 5,4 млрд рублей (19%).

В пятерку лидеров также вошли госкорпорация "ДОМ.РФ", которая выдала ипотеку на сумму 833 млн рублей (3% от всего объема семейной ипотеки) и Россельхозбанк - 540 млн рублей (2%).

Согласно нацпроекту "Демография", к концу 2024 года количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты семьям с двумя и более детьми по ставке 6% годовых, увеличится в пять раз (сейчас их 46), а правом получения такого кредита воспользуются 187 тыс. семей. По информации Минфина, к настоящему моменту льготную ипотеку получили 15 тыс. семей.