Исследование показало, что рекордный спрос на новостройки связан с продажами юрлицам

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Темпы продаж квартир в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ) выросли почти на 40% во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом прошлого года. Существенная доля продаж пришлась на юридические лица, связанные с застройщиками, говорится в исследовании ЦИАН в пятницу.

"В целом по России за апрель-июнь текущего года застройщики заключили 246,7 тыс. сделок по ДДУ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы продаж увеличились на 39%, а с I кварталом 2019 года - на 22%. Такой значительный рост числа сделок связан как с объективными факторами, так и с особенностями статистического учета. Среди последних выделяются рекордные продажи в июне 2019 года, существенная доля которых пришлась на юридические лица, связанные с застройщиками", - говорится в исследовании.

Эксперты ЦИАН связывают рост спроса на новостройки с вступившими с 1 июля изменениями в строительной отрасли. Российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу до ввода объекта в эксплуатацию. "Многие покупатели, ранее откладывавшие покупки, решили купить квартиру сейчас, опасаясь неясных перспектив развития рынка в новых условиях", - говорится в исследовании ЦИАН.

По данным московского Росреестра, в столице за июнь 2019 года количество сделок по ДДУ увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом и достигло 11,8 тыс. сделок. Число сделок с потребителями выросло на 11% - до 6,7 тыс.

В исследовании говорится, что число заключенных сделок с начала 2019 года увеличилось в 53 из 82 проанализированных регионов, в 2018 году рост продаж наблюдался в 35 регионах. При этом на статистику также повлияло отображение ряда субъектов - таких, как Красноярский край, Хабаровский край, Тверская область, Карелия и другие. Эти регионы полностью или частично не попадали в статистику рынка недвижимости по регистрации ДДУ в 2018 году.

В тройке лидеров по числу сделок за второй квартал оказались Москва, где заключено 33,7 тыс. сделок (рост в годовом выражении 38%), Санкт-Петербург - 33,5 тыс. сделок (+66%) и Московская область - 23,8 тыс. (+19%). Значительное увеличение продаж в новостройках за этот период пришлось на Республику Адыгею (+351%), Чеченскую Республику (+301%), Рязанскую область (+130%), Республику Крым и Севастополь (+119%). Снижение продаж эксперты ЦИАН отметили в 22 регионах, в основном субъектах Сибирского и Приволжского федеральных округов. В первую тройку по снижению покупательской активности вошли Томская область (-90%), Республика Мордовия (-66%) и Республика Бурятия (-62%).