"Единая Россия" проверит факты навязывания допуслуг при оформлении ипотеки семьям с детьми

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" начинает общероссийскую кампанию по выявлению фактов навязывания дополнительных услуг при оформлении льготной ипотеки семьям с детьми, по ее результатам будут выработаны законодательные меры регулирования данного вопроса. Об этом сообщила координатор партпроекта "Единой России" "Крепкая семья", депутат Госдумы Ольга Окунева.

"В "Единую Россию" поступают сообщения о том, что финансовые организации навязывают дополнительные услуги по страхованию, не предусмотренные законодательством, после чего ставка с 6% увеличивается до 7% и выше, что противоречит поручению президента России Владимира Путина. В связи с этим "Единая Россия" проверит данные факты в регионах и с привлечением общественности выработает меры для исправления ситуации на законодательном уровне", - сказала Окунева.

По ее словам, объем льготных кредитов семьям по-прежнему недостаточен. "По данным правительства России, на всей территории страны за первый квартал 2019 года семьям с детьми было выдано всего 3753 кредита на сумму порядка 9,5 млрд рублей. Эта цифра говорит о том, что далеко не многие семьи пользуются возможностями льготной ипотеки", - отметила координатор партпроекта.

Результаты проверок планируется обобщить до 15 сентября, уточнила парламентарий. "По всем выявленным фактам мы будем обращаться в региональные прокуратуры и активно реагировать на каждую жизненно важную ситуацию в семье", - заключила Окунева.

Согласно программе "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми", принятой в конце 2017 года, семьи, воспитывающие детей, могут оформить жилищный кредит под 6% годовых. В июле текущего года Владимир Путин попросил кабмин РФ и Банк России мониторить ситуацию с предоставлением ипотеки с субсидированной ставкой.