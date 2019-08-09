Минстрой: Crocus Group сможет совместить работу в Тулуне и достройку домов Urban Group

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Девелоперская компания Crocus Group сможет совместить работу в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области и достройку домов обанкротившейся Urban Group в Московской области. Такое мнение выразил журналистам в пятницу министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев после торжественного награждения ко Дню строителя, которое состоялось в Минстрое России.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 8 августа сообщил журналистам, что компания Crocus Croup привлечена в качестве подрядчика к возведению жилья в Тулуне.

"Что касается Crocus Croup - это достаточно большая компания. Они умеют оценивать риски. Думаю, они примут решение, во-первых, сами. А во-вторых, думаю, это решение будет обсуждаться с ДОМ.РФ, который отвечает за этот проект [Urban Group], и все будет правильно решено", - сказал министр, отвечая на вопрос, не отвлечет ли застройщика работа в Тулуне от достройки объектов Urban Group.

Сrocus Group - одна крупнейших девелоперских компаний России. Компания основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов девелопера превышает 4 млн кв. м, среди них - московские торгово-развлекательные комплексы Vegas, сеть гипермаркетов "Твой дом", торговый комплекс "Крокус Сити Молл", станция московского метро "Мякинино". Также компания выступает подрядчиком строительных работ по достройке домов обанкротившейся компании Urban Group в Московской области.

Город Тулун наиболее пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 м и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. В первую волну паводков в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.