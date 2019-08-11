Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса России с профессиональным праздником - Днем строителя. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Строительный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей национальной экономики, а профессия строителя, созидателя пользуется особым уважением в обществе", - указал президент.

Глава государства подчеркнул важность труда строителей для развития инфраструктуры в ряде областей, а также в деле обеспечения граждан России жильем. "Ведь от вас, вашей компетентности, энергии, ответственного отношения к делу во многом зависит реализация масштабных программ по развитию промышленной, энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры и, конечно, качество жизни миллионов людей, обеспечение их современным, доступным жильем", - добавил Путин.

Президент отметил модернизацию строительного комплекса современным поколением строителей.

"Отрадно, что, опираясь на опыт и трудовые традиции ветеранов, нынешнее поколение российских строителей успешно решает задачи, связанные с модернизацией комплекса, повышением его конкурентоспособности, активно внедряет смелые конструкторские, инженерные идеи и экологически чистые, безопасные технологии и материалы, работает честно, старательно, как говорится, на совесть", - заключил Путин.

День строителя в России традиционно отмечается во второе воскресенье августа.