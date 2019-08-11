{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

Президент отметил модернизацию и повышение конкурентоспособности строительного комплекса России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса России с профессиональным праздником - Днем строителя. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Строительный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей национальной экономики, а профессия строителя, созидателя пользуется особым уважением в обществе", - указал президент.

Глава государства подчеркнул важность труда строителей для развития инфраструктуры в ряде областей, а также в деле обеспечения граждан России жильем. "Ведь от вас, вашей компетентности, энергии, ответственного отношения к делу во многом зависит реализация масштабных программ по развитию промышленной, энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры и, конечно, качество жизни миллионов людей, обеспечение их современным, доступным жильем", - добавил Путин.

Президент отметил модернизацию строительного комплекса современным поколением строителей.

"Отрадно, что, опираясь на опыт и трудовые традиции ветеранов, нынешнее поколение российских строителей успешно решает задачи, связанные с модернизацией комплекса, повышением его конкурентоспособности, активно внедряет смелые конструкторские, инженерные идеи и экологически чистые, безопасные технологии и материалы, работает честно, старательно, как говорится, на совесть", - заключил Путин.

День строителя в России традиционно отмечается во второе воскресенье августа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Кабмин одобрил ввод компенсаций семьям погибших военных за капремонт домового имущества
Соответствующий законопроект подготовлен для совершенствования правового механизма соцзащиты членов семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
Читать полностью