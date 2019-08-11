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Медведев отметил важность строительной отрасли в реализации национальных проектов

Глава правительства поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником - Днем строителя, отметив важность их труда для реализации национальных проектов. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Сегодня ваша отрасль - одна из ключевых в экономике России, - заявил премьер. - От нее зависит реализация национальных проектов, развитие промышленности и социальной сферы".

Медведев особенно отметил роль строителей в создании современного облика города, появлении необходимой инфраструктуры, а также улучшении жизни россиян.

"За каждым сданным объектом, за каждым квадратным метром жилья - колоссальный труд инженеров и архитекторов, геодезистов и технологов, крановщиков и монтажников. У вас непростая и поистине благородная профессия, а отдача от вашей работы ощущается в масштабах всей страны", - добавил глава правительства.

Он выразил особую благодарность ветеранам отрасли.

День строителя в России традиционно отмечается во второе воскресенье августа.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Путин поздравил строителей с профессиональным праздником
Президент отметил модернизацию и повышение конкурентоспособности строительного комплекса России
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