Медведев отметил важность строительной отрасли в реализации национальных проектов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником - Днем строителя, отметив важность их труда для реализации национальных проектов. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Сегодня ваша отрасль - одна из ключевых в экономике России, - заявил премьер. - От нее зависит реализация национальных проектов, развитие промышленности и социальной сферы".

Медведев особенно отметил роль строителей в создании современного облика города, появлении необходимой инфраструктуры, а также улучшении жизни россиян.

"За каждым сданным объектом, за каждым квадратным метром жилья - колоссальный труд инженеров и архитекторов, геодезистов и технологов, крановщиков и монтажников. У вас непростая и поистине благородная профессия, а отдача от вашей работы ощущается в масштабах всей страны", - добавил глава правительства.

Он выразил особую благодарность ветеранам отрасли.

День строителя в России традиционно отмечается во второе воскресенье августа.