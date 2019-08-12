Электронная ипотека попала в число исключений закона о правилах для электронной подписи

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Электронная ипотека попала в число исключений закона о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

С 13 августа в России меняется порядок использования электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Новые правила устанавливают возможность проведения таких сделок только с письменного согласия владельца недвижимости.

"Действие нового закона не распространяется на цифровую ипотеку. Сохраняется возможность электронной подачи сведений от кредитных организаций, где не требуется личное участие гражданина", - говорится в сообщении.

Речь идет о ситуациях, когда граждане оформляют ипотеку в банке, и сама кредитная организация подает в электронном виде в Росреестр документы на регистрацию права на объект недвижимости. Исключение связано с "уже существующими механизмами цифровизации рынка", пояснили в ведомстве.

Письменное согласие от собственника не требуется также в случаях, когда "электронная подпись выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, и, если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде".

В остальных случаях, если гражданин планирует сделку в электронной форме с использованием электронной подписи, он должен отдельно подать заявление об этом в Росреестр в бумажной форме. Соответствующая запись вносится в реестр недвижимости в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

"Это позволит минимизировать риски совершения мошеннических операций с недвижимостью", - отметили в ведомстве.

О законе

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи, 2 августа. Закон вступает в силу спустя 10 дней с момента его опубликования. Согласно документу, передать права на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, можно будет, если собственник заранее уведомил об этом Росреестр в виде бумажного заявления. В противном случае документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные электронной подписью, будут возвращены без рассмотрения.