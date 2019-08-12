В Госдуму внесли законопроект, расширяющий возможности предоставления жилья детям-сиротам

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Дума Ставропольского края внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность предоставления жилья для детей-сирот в многоквартирном доме без ограничений в городах с населением до 500 тыс. человек. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, число квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не может превышать 25% от общего количества жилых помещений в многоквартирном доме. Исключения предусмотрены для населенных пунктов с числом жителей менее 10 тыс. человек, а также домов с количеством квартир менее 10.

"Введенное ФЗ ["О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"] исключение... не позволяет решить проблему обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в полном объеме", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, принятие документа позволит значительно увеличить объем приобретаемого жилья и снизить число детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.