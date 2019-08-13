Медведев: ВЭБ.РФ должен сотрудничать с Минстроем в градостроительной политике

ГОРКИ, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ВЭБ.РФ теснее сотрудничать с Минстроем при разработке новой градостроительной политики. Такое указание глава кабинета министров дал во время рабочей встречи с председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым.

"Вы еще с Минстроем работайте, потому что, строго говоря, градостроительная политика в их руках, а не в компетенции Минфина или Министерства экономического развития", - сказал Медведев.

Премьер подчеркнул, что эта тема, волнует огромное количество людей, живущих в городах. "Мы понимаем, что люди, которые живут в городах - особенно не в столицах, даже не в столицах регионов, а в небольших городах, - хотят, чтобы их жизнь по комфорту хоть как-то приближалась к современной жизни в крупнейших городах нашей страны. И вот это действительно очень важно сделать", - отметил он.

При этом Медведев сделал акцент на том, что градостроительная политика советского периода не была идеальной, а в настоящее время и вовсе перестала работать, поскольку изменились требования и хозяйственные условия. "И сейчас создание новой градостроительной политики, подготовка современных команд, то, о чем вы сказали, - это исключительно важная тема", - подчеркнул премьер. В качестве примера того, как столичные управленцы могут изменить облик региональных городов, он привел Тулу. "Вот когда я был в Туле, я там посмотрел: если бы не приход новой команды, если бы не работа этих людей, которые приехали развивать те или иные проекты, то, наверное, там бы ничего не получилось", - заметил он.

Поэтому, по мнению Медведева, нужно помогать регионам и отдельным городам формировать компетенции и набирать людей, которые готовы этим заниматься. Он не исключил переезда в регионы специалистов из Москвы, однако призвал больше опираться на местные силы и готовить их. "В этом смысле у ВЭБа самые широкие компетенции. Надеюсь, что вы ими будете пользоваться", - заключил глава правительства.

16 июля во время рабочей поездки в Тулу Медведев на встрече с экспертами в области развития городской среды подчеркнул, что частные инвестиции должны идти рука об руку с государственными для успешной реализации проектов развития городской среды. Он напомнил, что в текущем году на нацпроект "Жилье и городская среда" планируется выделить порядка 105 млрд рублей госинвестиций, причем почти половину суммы планируется направить на благоустройство городов и населенных пунктов.