Рабочая группа Госсовета проанализирует учет интересов пожилых в индексе качества горсреды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Анализ индекса качества комфортной городской среды с точки зрения учета интересов и удобства для пожилых людей предложили провести в ходе заседания рабочей группы Госсовета по направлению "Социальная политика", прошедшей в Великом Новгороде во вторник. Идею озвучил губернатор региона и руководитель рабочей группы Андрей Никитин.

"Давайте сейчас с этого начнем - проанализируем индекс качества комфортной городской среды и посмотрим, как он работает на интересы людей старшего возраста, или не работает <…> Может быть попробуем в рамках него сделать какие-то уточнения", - сказал Никитин.

Как ТАСС сообщал ранее, список показателей индекса состоит из 36 позиций, которые включают благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан. Индекс будет рассчитываться ежегодно. Его показатели влияют на размер субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Проекты благоустройства территорий в российских регионах реализуются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который рассчитан до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.